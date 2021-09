Obradović: Nema prostora za žaljenje, idemo dalje

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Ivan Obradović izjavio je da su crno-beli u derbi ušli bojažljivo, ali da nema vremena za žaljenje.

Fudbaleri Partizana i Crvene zvezde odigrali su nerešeno 1:1 u 165. večitom derbiju.

„Prvih 15 minuta igre nismo izgledali onako kako je trebalo i i kako su na nas navikli. Posle smo stvorili šanse i vodilii do 80. minuta. Šteta, ostaje žal, ali idemo dalje. Imamo bodovnu prednost, sledeća utakmica je već u četvrtak, nema prostora za žaljenje i idemo na pobedu. Da smo pobedili, odvojili bismo se pet bodova na tabeli i to bi bila ozbiljna bodovna razlika. Sad smo gde smo i bili, idemo dalje i to je to. Svi funkcionišemo kao jedan, to je najvažnije. Svako svakog podržava, idemo dalje i mislim da ćemo izać na pravi put“ , rekao je Obradović posle meča.

Miloš Jojić dodao je da je Crvena zvezda bila nešto bolji rival i da su crno-beli neoprezno primili gol.

„Igrali smo bojažljivo na početku. Zvezda je za nijansu bolji rival, a od tog momenta smo na neki način samo mi postojali na terenu. Igrali smo dosta bolje, stvarali saanse i dali gol. Ostaje žal što nismo dali još neki gol i priveli utakmicu kraju. Mislim da je najrealnije bilo da smo pobedili. Pred kraj utakmice naivno primamo pogodak“, rekao je Jojić.

(Tanjug)

