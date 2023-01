Obradović: Niko nije čuo moju stranu priče, hvala navijačima Zvezde na dočeku

BEOGRAD – Trener košarkaša Monaka Saša Obradović izjavio je večeras da je nezadovoljan igrom svog tima na meču 19. kola Evrolige protiv Crvene zvezde.

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras Monako rezultatom 92:68.

„Morali smo bolje da igramo u ovoj emotivnoj dvorani pred najboljim navijačima u Evropi. Nismo imali nikakvu kontrolu. Na momente je delovalo da imamo kakvu-takvu kontrolu, ali nije bilo tako“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare posle meča.

On je priznao da Monako večeras nije bio na nivou.

„Danas se videlo da i nismo baš najdomantniji igrači. Pokazala nam je Zvezda, kao i Partizan, da su dominantniji, kroz neke igrače imaju više talenta. Sa druge strane, rekao bih veliko srce, dosta utakmica smo dobili u poslednjoj četvrtini, a danas nismo bili na nivou. Energiju i fizikalnost koju smo imali protiv Olimpijakosa, sada nismo imali“, rekao je Obradović.

Trener Monaka je istakao da je košarkaš Crvene zvezde Nemanja Nedović napravio razliku na terenu.

„I kada prenosi loptu, on je brz i tu sam oprezan. Kao i Luka Vildoza. Nama je veći problem bio njegov izlazak iz blokova, možda je tu moglo da se reaguje, ali obzirom na koncentraciju i energiju koju smo imali, teško bi to išlo. Čak je nekom palo na pamet da igramo zonu, ali i za to je potrebno imati energiju“, dodao je Obradović.

On je priznao da se njegov tim dosta potrošio pre dva dana na meču 18. kola Evrolige protiv Olimpijakosa.

„Ta energija, koja je ‘potrošena’, koštala je večeras, jer nismo počeli dobro. Odmah smo dali šansu, a 75 odsto smo dobili iz reketa, i to ne sme da se dešava ni u juniorima, a kamoli o ekipi koja bi da ide u plej-of Evrolige. Dobićemo još dva igrača koja se vraćaju i sa još jednim ekstra igračem spolja je drugačiji teren, a dobićemo i još jednog igrača koji je u najavi“, naveo je trener Monaka.

Obradović je uoči meča kleknuo na centar terena i poljubio je grb Crvene zvezde, a domaći navijači su ovaj potez pozdravili aplauzima. Navijači Crvene zvezde su prošle godine zviždali Obradoviću zbog toga što je tužio klub.

„Imali smo u prošlosti nekih nesuglasica, ali sada je sve to rešeno. Što se mene tiče, sve je bilo uvek otvoreno. Niko nije čuo moju priču, ali sam iz ove familije, ponikao sam ovde i svaki stepenik poznajem u Crvenoj zvezdi, kada sam osvajao sve sa Nešom Ilićem i drugima. Veliki trud je ostvaren da bi Zvezda bila ovo. U poslednjih neoliko godina je jedan od boljih timova u Evropi. Jeste bilo emocija, hvala im na tom dočeku. Drago mi je da sam se, na neki način, vratio u familiju“, dodao je trener Monaka.

Na pitanje novinara da li ispričao svoju stranu priče, trener Monaka je odgovorio:

„Ne možete da čujete. Samo ću da kažem: Bonusi za Kup, to nema veze sa životom. Svi ljudi ovde znaju kakav sam čovek. Ne mogu da budem drugačiji. Što bih ja pričao, negde se to desilo unutra i zašto bi to nekoga trebalo da zanima“.

Navijači Partizana su pre nedelju dana aplaudirali treneru Monaka.

„Najsrećniji sam na svetu. Odnos je 60:40, a i jedna i druga strana mi je aplaudirala. Nema srećnijeg od mene“, rekao je Obradović.

(Tanjug)

