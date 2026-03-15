Obradović: Nismo bili ni fizički, ni mentalno spremni da igramo ovu utakmicu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je njegova ekipa zasluženo izgubila od Dubaija u večerašnjoj utakmici ABA lige i dodao da njegovi igrači nisu bili ni fizički, ni mentalno spremni za taj duel.

„Čestitke Dubaiju, zaslužili su da na ovaj način pobede. Mislim da ni fizički, ni mentalno nismo bili spremni da igramo ovu utakmicu i to je razlog zašto je otpor bio ovakav. Svima je negde veći fokus na Evroligi i bilo je emotivno pražnjenje posle pobede nad Fenerbahčeom. Bez obzira na ovaj poraz i dalje imamo ambicije da osvojimo ABA ligu“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na gostujućem terenu u Sarajevu izgubila od Dubaija 91:114, u utakmici trećeg kola Top 8 faze regionalne ABA lige.

„Ako ne igramo na pravom energetskom nivou mi možemo da budemo laka meta. Sad nije bilo ni blizu. Dubai ima veliki kvalitet i siguran sam da će biti u plej-ofu. Mi nismo odgovorili ni u jednom segmentu igre“, kazao je Obradović.

Obradović je rekao da su Nikola Kalinić i Džoel Bolomboj večerašnji meč propustili zbog lakših povreda i da će biti spremni za narednu utakmicu.

Crvena zvezda je četvrta na tabeli Top 8 faze ABA lige sa 14 pobeda i pet poraza.

Crveno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati gradskog rivala, ekipu Partizana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com