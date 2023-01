Obradović: Odbrana mora uvek da se igra na najvišem nivou

BEOGRAD – Ključ utakmice sa Monakom je da probamo čvrstom odbranom da zaustavimo njihove najbolje igrače, koji imaju taj kvalitet da igraju jedan na jedan, kako bismo došli do još jednog dobrog rezultata, izjavio je trener košarkaša Partizana Željko Obradović dan pre utakmice.

Košarkaši Partizana sutra od 21 sati dočekuju ekipu Monaka u okviru 17. kola Evrolige.

„Nekako nam se stalno dešava da igramo protiv najboljih timova, ali to je Evroliga. Rekli smo da presudni kvalitet mora da bude odbrana i da mora uvek da se igra na najvišem nivou. Sada igramo protiv Monaka koji je još prošle sezone ušao u Top 8 i ispali su praktično na jednu loptu protiv Olimpijakosa za Fajnal for. Ove sezone pružaju još više, izuzetno su vođeni od strane Saše Obradovića i ovog puta mu čestitam zbog svega što radi sa klubom. Radi se o ekipi koja igra specifičnu košarku, kao i svi klubovi koji su u vrhu tabele. Igraju dosta specifično, sa mnogo igre jedan na jedan, zbog čega je Monako u začelju po broju asistencija. Ali, to je opet kvalitet koji imaju njihovi kreatori, da mogu akcije da završe i sami“, izjavio je Obradović.

Plejmejker crno-belih Jam Madar istakao je da njegova ekipa mora da kontroliše skok.

„Monako je veoma dobar tim. Biće veoma teško, moramo da se pripremimo i na teren izađemo potpuno spremni. Oni imaju dva veoma dobra strelca protiv kojih moramo da odigramo dobro u defanzivi“, zaključio je Madar.

(Tanjug)

