Obradović: Ostajem pri odluci, na ono što se dešavalo posle nje nisam mogao da utičem

Doskorašnji trener Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je ostao pri odluci da preuzme odgovornost za loše rezultate u ovoj sezoni, i dodao da je odluka da više ne bude trener crno-belih bila jako teška.

„Ovo je bio izuzetno težak korak za mene, preuzeo sam odgovornost za sve ono loše što se dogodilo u ovoj sezoni i naravno da sam ostao pri toj odluci. Dobio sam nebrojano poruka i razlog je što se obraćam jeste da sve razjansimo“, izjavio je Obradović.

Obradović je nakon poraza od Panatinaikosa u Atini u Evroligi, prošle srede podneo ostavku na mesto trenera crno-belih.

„Odluka je bila teška, a sve što se dogodilo posle toga, nisam mogao da utičem na to. Ne znam da li će priča koju smo ispisali biti ponovljena, ali to isključivo zavisi od vas samih, navijača Partizana koji su pravili atmosferu koja je prepoznata u svetu. Vi ste najveća snaga Partizana. Čak i u porodici kada se nešto desi, najbolje je da i ostane u porodici“, rekao je Obradović.

On je rekao i da sve što je naveo u saopštenju prilikom podnošenja ostavke u sredu da i danas stoji iza toga.

„U utorak uveče posle teške utakmice za mene, rekao sam stručnom štabu da donosim odluku koja je dobra za klub i ekipu. Tu odluku sam sledećeg jutra saopštio predsedniku kluba i on je razumeo. Razgovor je bio veoma korektan. Rekao je da je već tokom utakmice shvatio da je to jedino što mogu da uradim“, rekao je Obradović.

„Dogovorili smo se da se ja obratim javnosti, a ne klub, ali teško je kontrolisati informacije. Predsednik kluba tražio da dodam u tom pismu da je to neopoziva ostavka i da će njemu biti lakše da sa time izađe pred navijače i ja sam se sa tim složio i znao sam da je to odluka iza koje stojim“, dodao je Obraadović.

On je rekao i da je kada se vratio iz Atine shvatio da ne može više i da nije imao „više snage u sebi“, a da je igračima dao tri dana slobodno, a da je uprava imala vremena da uradi ono „što misli da je najbolje“.

„Dao sam sve što sam mogao, nemojte mi zamereti. Odluka je veoma stresna, a verovatno sam najteže trenutke u životu kada ste me vi sačekali, kada me je sakečala moja devojčica koja me sačeka svaki put kada dođe u Arenu. Emocije koje sam tada doživeo, nikada nisam i sada mi je veoma teško da pričam o tome. Moj prijatelj me doveo u stan, legao sam u krevet i sat vremena sam gledao u plafon. Nisam hteo da se sve to dogodi, ali navijači su odlučili da probaju nešto da urade. Par minuta posle moje ostavke, predsednik mi se zahvalio“, rekao je Obradović.

On je rekao da nakon toga počinju da se događaju „neke“ stvari.

„Dobio sam poruku od predsednika kluba da moja ostavka nije prihvaćena od Upravnog odbora. Pozvao me je da dođem u klub, prihvatio sam jer su to ljudi sa kojima sa radio. Sastanak je bio sa ljudima koji rade u klubu, meni veoma dragi ljudi. Predsednik je počeo da su svi saglasni da ne žele da podnesem ostavku. U mom obraćanju sam rekao da ostajem pri svojoj odluci, ali da sam sada iznenađen i pitao sam predsednika šta se to promenilo od trenutka od kada je on izašao u javnosti i prihvatio moju ostavku. Šta se to promenilo u 24 sata“, rekao je Obradović.

Obradović je rekao da se promenilo to što se dogodila „reakcija navijača“, koji su u velikom broju dočekali Obradovića na aerodromu prilikom povratka iz Atine.

„O ovoj odluci sam dobro razmislio i iza nje stojim. Molim navijače na jedinstvo, da svaku sledeću utakmicu bodre igrače, sve ljude u klubu. Ova situacija nije normalna i nije dobra za klub. Za ovu situaciju snosi odgovornost prvi čovek kluba, Ostoja Mijailović i to sam mu rekao. Mene su zvali ljudi iz skupštine da su napustili klub, to takođe nije dobro. Ne želimo da dođe do nekih situacija da nas Evroliga kažnjava. Vratili smo Partizan u Evroligu, to ne može niko da nam oduzme, to je bio moj san“, rekao je Obradović.

(Beta)

