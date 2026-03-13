Obradović: Ova pobeda nam mnogo znači za samopouzdanje

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je da je večerašnja utakmica Evrolige protiv Fenerbahčea bila zahtevna od početka do kraja i dodao da smatra da će pobeda koju je njegova ekipa zabeležila u njoj mnogo značiti za samopouzdanje njegovih igrača u nastavku sezone.

„Čestitam obema ekipama. Mislim da smo videli tipičnu plej-of utakmicu. Teška utakmica od prvog do poslednjeg minuta. Jako mi je drago što smo Fenerbahčeu prekinuli niz pobeda, ali je još važnije za naše samopouzdanje u kontinuitetu“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare.

Crvena zvezda je na svom terenu u Beogradu pobedila Fenerbahče 79:73, u utakmici 31. kola Evrolige, i prekinula njegov niz od devet uzastopnih trijumfa u tom takmičenju.

„Podigli smo nivo odbrane u drugom poluvremenu, i to nam je davalo lake poene. Ako uđemo u bilo koju utakmicu na visokom nivou imamo šansu protiv svakog i obrnuto, ako je manji nivo možemo da izgubimo od bilo koga. Malo smo izgubili ritam u odnosu na Kup, ali ova pobeda mnogo znači za samopouzdanje u nastavku takmičenja. Lep je osećaj pobediti šampiona Evrope posle toliko pobeda, naći način da pobedimo, sasvim zasluženo. Opet ćemo uzeti iskustvo iz ove utakmice i način kako da igramo“, rekao je Obradović.

Obradović je naveo da je njegova ekipa večeras igrala mnogo bolju odbranu u odnosu na meč protiv Bajerna i dodao da će za samopouzdanje njegovih igrača veoma značiti i pobeda nakon poraza u tom duelu.

„Ako je ovo bila odbrambeno dobijena utakmica, to nije bio slučaj protiv Bajerna. Potpuno različite utakmice. Bajern može da košta, ali ova utakmica nam vraća samopouzdanje. Zbog tog kiksa smo imali veliki pritisak i morali smo da pobedimo. Bitno je da smo i u tim nekim fazama nalazili način da se vratimo. To odaje poseban kvalitet ekipi“, kazao je on.

Obradović je rekao da veruje poenterskim sposobnostima Džereda Batlera, ali da smatra da može da se osloni na veliki broj igrača u njegovoj ekipi.

„Dobro je da mi nismo samo Batler i Nvora, možemo da se oslonimo na veliki broj igrača i možemo da pobeđujemo na razne načine. Utakmica je tako išla“, izjavio je Obradović.

Trener Crvene zvezde rekao je i da je Kodi Miler-Mekintajer, koji je protiv Fenerbahčea zabeležio 10 poena, 12 asistencija i osam skokova, večerašnji meč odigrao veoma zrelo i pametno.

„Više bih voleo da je još neko imao asistencije. Kodi je odigrao vrlo zrelo i pametno, i na kraju same utakmice u organizaciji i targetiranju određenog igrača bio vrhunski. Opet je pokazao da je jedan od naših ključnih igrača u oba pravca. On je bio glavni čovek koji je okupljao ekipu i pokazao je prave liderske sposobnosti u ovoj utakmici“, rekao je Obradović.

Obradović je izjavio i da će Tajsonu Karteru, koji je večeras odigrao svoj prvi evroligaški meč od 10. oktobra prošle godine, biti potrebno vremena da pronađe svoj ritam.

„Imamo neki poremećaj hemije sad, treba da uvodimo Kartera, malo mu fale noge i to šta se od njega očekuje, da ima još bolji kontinuitet u igri. Vidi se da nema tu brzinu. Očekujemo da se diže, svaka utakmica mu je važna, kao i nama što je da pobedimo. Mnogo je teško da se probaju neke stvari. Vidi se da će u budućnosti biti dobro pojačanje“, naveo je trener Crvene zvezde.

Obradović je rekao da njegova ekipa ima dobar karakter i da smatra da uz dobru odbranu i energiju ima šansu da pobedi svakog protivnika.

„Stvari koje se radi su u pravcu da se ti igrači stave u neku komfornu zonu. Ako igramo dobro energetski i uz dobru odbranu imamo šansu protiv svakog. Ova ekipa ima dobar karakter, moramo na konstantnosti u igri i rezultatima radimo. Neke pauze nam prave problem. Evroliga je nepredvidiva i po meni najjača po neizvesnosti i kvalitetu ove sezone“, naveo je trener Crvene zvezde.

Crvena zvezda je šesta na tabeli Evrolige sa 18 pobeda i 13 poraza.

„Znamo put i posvećeni smo tome, verujem da ćemo nastaviti ovakav niz“, rekao je Obradović.

Crveno-beli će u narednom kolu igrati na gostujućem terenu u Atini protiv Panatinaikosa.

(Beta)

