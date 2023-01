Obradović: Ozbiljno od prvog do poslednjeg minuta

BEOGRAD – Igrali smo od prvog do poslednjeg minuta vrlo ozbiljno, čestitam igračima na tome, kao i na neverovatnim procentima šuta, rekao je trener košarkaša Partizana Željko Obradović posle pobede protiv MZT-a u ABA ligi (120:67).

Crno-beli su oborili rekord lige u procentu šuta iz igre sa sjajnih 74,5 odsto (41/55).

„Imali smo izgubljene lopte, ali nema razloga da se traži nešto loše, to je sastavni deo košarke. Imate izgubljene lopte koje su posledica dobre odbrane protivnika i one koje su rezultat vaših grešaka i nemaju nikakvog smisla. To je u nekim trenucima bilo prisutno. Sve ostalo je bilo korektno“

„Ne treba se previše baviti ovom utakmicom jer to nema veze sa realnošću. Čekaju nas utakmice koje su jako važne“, poručio je Obradović.

(Tanjug)

