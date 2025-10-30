Obradović pred meč protiv Barselone: Apelujem na navijače da budu jedinstveni i da pomognu timu

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović pozvao je danas navijače crno-belih da na predstojećoj utakmici Evrolige protiv Barselone budu jedinstveni i kroz „poznatu atmosferu“ pomognu njegovoj ekipi da dođe do pobede u tom duelu.

„Kad igramo dobro krasi nas borbenost i želja, uz podršku navijača, na koje apelujem da, s obzirom na neke stvari koje su se događale u poslednje vreme, budu jedinstveni i da dođu da pomognu timu. Pretpostavljam da svi dolaze zbog Partizana, pa nek tako bude. Neka pomognu igračima i neka bude ona poznata atmosfera koja nas je krasila godinama unazad“, naveo je Obradović, a preneo klub.

Partizan će u petak od 20.30 na svom terenu u Beogradu dočekati Barselonu, u utakmici osmog kola Evrolige.

Tokom prošle utakmice Partizana na domaćem terenu u Evroligi protiv Pariza došlo je do međusobne tuče navijača crno-belih.

Crno-beli su u toj utakmici izgubili 83:101, dok nakon poraza od Hapoela iz Tel Aviva (84:97) u meču odigranom u sredu u Sofiji zauzimaju 15. mesto na tabeli Evrolige sa skorom 3/4.

Ekipa Partizana je odlučila da ostane u Bugarskoj i trening pred duel protiv Barselone obavi u Sofiji.

„Iskoristili smo opciju da treniramo ovde i da damo igračima odmor kad se vrate posle leta. Juče smo imali dosta dobrih minuta, a onda i crne minute koji su doveli do toga da izgubimo utakmicu na način koji smo izgubili“, rekao je Obradović.

Košarkaši Barselone su utakmicu prošlog kola Evrolige odigrali u utorak, kad su na svom terenu pobedili Olimpiju iz Milana 74:72.

Španski klub se nakon tog trijumfa nalazi na devetom mestu na tabeli sa četiri pobede i tri poraza.

„Barselona ima dan više odmora, to prilično znači, ali moramo to da zaboravimo.“, kazao je Obradović.

Košarkaš Partizana Bruno Fernando, koji je debitovao za crno-bele na meču protiv Hapoela, rekao je da očekuje tešku utakmicu, u kojoj smatra da će ključno biti da on i njegovi saigrači dobro brane igrače Barselone u napadima na postu.

„Osećam se dobro, uzbuđen sam, radujem se utakmici. Radujem se što ću biti u Areni i videti ambijent. Biće teška utakmica protiv dobrog protivnika, ali se radujem izlasku na teren, u nadi da ćemo da odigramo dobro na obe strane terena i pobedimo. Treba da se rano u utakmici uspostavimo i u napadu, i u odbrani. Da im limitiramo prilike u napadima na postu, veoma su efikasni tu. Dosta različitih igrača mogu da poentiraju na postu. Da izvršimo naše zamisli u napadu i budemo tim koji znamo da jesmo“, kazao je centar Partizana.

Novi košarkaš Partizana Nik Kalates, koji će priliku da debituje za crno-bele imati na utakmici protiv Barselone, naveo je da smatra da je ključno da njegova ekipa odigra dobru odbranu u predstojećem meču.

„Osećam se sjajno, trebaće mi malo vremena da se priviknem. Momci su me veoma lepo dočekali. Barselona ima dosta dobrih igrača – bekova, igrača na postu. Ključ je da igramo dobru odbranu i da nakon toga idemo u kontranapade ispred domaće publike“, rekao je plejmejker crno-belih.

(Beta)

