Obradović pred Olimpijakos: Ponekad nam nedostaje status autsajdera

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da je Olimpijakos favorit u predstojećoj utakmici Evrolige i da to odgovara njegovoj ekipi i dodao da će biti važno da napad njegove ekipe bude disciplinovan.

„Nekad je možda i bolje imati tu ulogu, ali nije važno kako u utakmicu uđeš, već kako iz nje izađeš. Ponekad nam nedostaje taj status ‘autsajdera’, onog ko je malo potcenjen, jer tada još više poštuješ protivnika. Ipak, Olimpijakos zaslužuje svako poštovanje; to je ekipa koja se godinama gradi da bude u samom vrhu“, rekao je Obradović novinarima, prenosi Mocartsport.

Košarkaši Crvene zvezde gostuju sutra Olimpijakosu, u utakmici 28. kola Evrolige.

Crveno-beli su trenutno sedmi na tabeli sa 16 pobeda i 11 poraza, dok je Olimpijakos drugi sa skorom 17/9.

„Znamo koliko je teško igrati u toj hali, oni tamo po svim kriterijumima imaju prednost. Moramo ostati fokusirani isključivo na igru, jer postoji mnogo faktora koji mogu da utiču na dešavanja“, rekao je Obradović.

Ključno je, rekao je Obradović, da njegova ekipa uradi dobar posao na tri glavna igrača Olimpijakosa – Tajleru Dorsiju, Evanu Furnijeu i Saši Vezenkovu.

„Takođe, važno je da nam napad bude disciplinovan, jer oni svaki naš loš šut ili grešku pretvaraju u lake poene. Uz kontrolu skoka, to je cela suština, više ništa ne treba dodati“, naveo je trener Zvezde.

Obradović je kazao i da je Olimpijakos tim koji ne zavisi previše od plejmejkera, već im igra počiva na bekovima i čvrstom sistemu.

„Oni igraju veoma sistemski, gde pikenrol ne pravi uvek presudnu razliku. Za svakog trenera i svaku pripremu utakmice, najvažnija stavka ostaje igra u skoku“, rekao je on.

Utakmica Olimpijakos – Crvena zvezda igra se sutra od 20.15.

(Beta)

