Obradović pred turnir u Beogradu: Videćemo u kom su stanju pojedini igrači i kako će to da izgleda

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da će mu predstojeći prijateljski turnir u Beogradu poslužiti da proveri u kom su stanju pojedini igrači pred početak nove sezone.

„Tek je početak svega. Obavili smo šest treninga i počeli sa prvim prijateljskim utakmicama. Prijateljske utakmice uvek služe za to da se proveri ono što se radi na treningu i da se što spremnije dočeka početak sezone. Tako i ovaj sledeći turnir koji ćemo igrati ovde u Beogradu pred našim navijačima upravo služi za to. Videćemo u kom su stanju pojedini igrači i kako će to sve da izgleda ovde u Beogradu. Potom imamo Australiju i posle toga ulazimo u ono što je suština svega, a to je početak sezone“, naveo je Obradović, a preneo klub na društvenoj mreži X.

Partizan će prvu utakmicu Open Air turnira u Beogradu odigrati u petak od 18.30 na stadionu Tašmajdan protiv PAOK-a, dok će drugi, i ujedno poslednji meč, odigrati u subotu od 19 časova u hali „Aleksandar Nikolić“ protiv pobednika duela između Makabija iz Tel Aviva i Zenita iz Sankt Peterburga.

Beogradski crno-beli su već odigrali prijateljski turnir u italijanskom gradu Luki, u kom su osvojili titulu nakon pobeda nad Napolijem i Virtusom, dok ih pred početak sezone čeka i turnir u Australiji, na kom će učestvovati i ekipe Panatinaikosa, Sidnej Kingsa i Adelejd Firtisiksersa.

Partizan će sezonu 2025/26 započeti 30. septembra, utakmicom prvog kola Evrolige protiv Dubaija.

