Obradović: Timskom igrom da odgovorimo Bajernu

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da je njegovim igračima prijala reprezentativna pauza, kao i da će u predstojećem evroligaškom meču sa Bajernom presuditi timska igra.

„Mislim da nam je dobro došlo posle jednog februara koji je bio težak i posle tog Kupa (osvojen Kup Radivoja Koraća) i broja utakmica, da smo napunili baterije, taktičke stvari da popravimo. Sad smo prvi put imali priliku da to radimo, onaj prethodni ‘prozor’ ništa nisi mogao da uradiš“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Crvene zvezde dočekaće u petak u Beogradskoj areni ekipu Bajerna iz Minhena, u utakmici 30. kola Evrolige.

Zvezda se nalazi na sedmom mestu Evrolige sa 17 pobeda i 12 poraza, dok je Bajern 15. sa 12 pobeda i 17 poraza.

Bavarski tim sa klupe vodi proslavljeni srpski trener Svetislav Pešić, a o njemu je govorio i trener crveno-belih.

„Igrao sam za njega, znam ga, dosta čovek zna kako može da se prilagođava ne samo na nove generacije, već i na nove trendove u košarci. To je fenomenalno i vidi se da mu glava još radi. Znači, timska košarka, lopta u svačijim rukama, teško je bazirati odbranu na takvu jednu ekipu. Zna se da su glavne zvezde u Obstu (Andreas), Lučiću (Vladimir) i kroz bekove koji mogu da budu pretnja. Timski moramo da istom snagom odgovorimo, jer će biti fizički vrlo zahtevno“, istakao je Obradović.

Treninzima Zvezde su se posle duže pauze zbog povreda priključili bek Tajson Karter i centar Hasijel Rivero.

Centar Zvezde Donatas Moteijunas rekao je da je ekipa tokom pauze radila na čvrstini, kao i da je svaki sledeći meč u Evroligi kao finale.

„Pričali smo u svlačionici, svesni smo da će neki timovi koji su sada na četvrtom, petom ili šestom mestu možda pasti. Mi ne želimo da budemo taj tim! Kod kuće želimo da budemo što bolji, imamo navijače i moramo igrati presing. Ako sanjamo o Fajnal-foru i TOP 8 fazi, onda moramo biti na visini zadatka“, rekao je litvanski košarkaš.

On je dodao da najveća opasnost od strane Bajerna preti sa linije za tri poena.

„Imaju veoma iskusnog trenera i zato moramo igrati pametnu košarku u odbrani i biti maksimalno strpljivi. Navijači? Jedva čekam da ih vidim. To nam daje ‘ekstra bust’ koji je teško objasniti. Kada oni napune dvoranu, osećamo da imamo čvrst zid iza sebe“, rekao je Moteijunas.

Zvezda će poslednji trening imati na dan utakmice, a u poslednjih pet međusobnih duela četiri puta je slavio bavarski tim.

Utakmica između Zvezde i Bajerna igra se u petak od 20.00.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com