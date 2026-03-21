Obradović: U duelu sa Partizanom nema favorita bez obzira na poziciju na tabeli

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je njegova ekipe energetski potrošena posle utakmice protiv Panatinaikosa i da praktično bez treninga dočekuje Partizan, u duelu u kome, kako je naveo, nema favorita.

„Nećemo praktično imati trening, vremena da pripremimo ovu utakmicu, dosta smo energetski potrošeni nakon utakmice u Atini. Ali to je problem sa kojim ćemo se suočiti u narednom periodu, veliki broj utakmica, važnih, pred koje nećemo imati vremena za trening, već samo da se osvežimo koliko je to moguće“, rekao je Obradović, navodi se na klupskom sajtu.

Košarkaši Zvezde igraju u nedelju od 20.30 u Beogradskoj areni protiv Partizana, utakmicu četvrtog kola Top 8 faze ABA lige. Crveno-beli se tokom popodneva vraćaju iz Atine, gde su sinoć izgubili od Panatinaikosa 74:82, u 32. kolu Evrolige.

„Naš sledeći rival Partizan je u dobrom trenutku, igraju dobro, ali kao i pred svaki derbi – favorita nema bez obzira na plasman na tabeli“, rekao je Obradović.

Partizan u duel ulazi posle pet uzastopnih pobeda u svim takmičenjima i prvi je na tabeli ABA lige sa 18 pobeda i porazom, dok je Zvezda četvrta sa 14/5.

Košarkaš Zvezde Ognjen Dobrić rekao je da će se ekipa pripremiti što bolje za predstojeću utakmicu.

„Odigrali smo tešku utakmicu u Atini, ali vremena za odmor i analizu nema. Čeka nas serija zahtevnih mečeva, derbi, pa duplo kolo Evrolige. Pokušaćemo da se spremimo što bolje, a derbi kao derbi je utakmica u kojoj nikada ne znate ko će iskočiti, i pred koji ne odlučuju ni plasman na tabeli ni trenutna forma“, naveo je on.

Prema propozicijama ABA lige gostujući navijači neće prisustvovati utakmici.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com