Obradović: U svakoj utakmici izgubiš jednog ili dva igrača

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da su konstantni problemi sa povredama igrača i uoči utakmice u Jerusalimu protiv Hapoela u Evroligi.

„Bilo je važno da juče odigramo dobro i iako su igrači daleko ušli u crvenu zonu, plašio sam se da ne izađemo kraći za nekog igrača. Svaka utakmica – izgubiš jednog ili dva igrača. Veliki su stresovi i nije lako reagovati što se tiče same taktike. Imamo još igrače koji se adaptiraju, vraćaju iz povrede. Moramo da učimo iz toga i da se ima dobar stav prema klubu. Postavili smo velike ciljeve ispred sebe, a biće sve teže kada je u pitanju raspored“, rekao je Obradović za klupski sajt.

Košarkaši Zvezde otputovali su u Izrael, na utakmicu protiv Hapoela u utorak od 20.05 u Jerusalimu, u 16. kolu Evrolige. Crveno-beli u duel ulaze posle pobede u nedelju uveče u ABA ligi protiv Spartaka.

Obradović je rekao da će ekipi Hapoela biti lakše jer će posle dužeg vremena igrati na domaćem terenu, a ne kao do sada u Bugarskoj i pohvalio je kvalitet protivnika.

„Oni su ekipa za fajnal-for i kažnjavaju svaku našu grešku u napadu“, dodao je on.

Obradović neće imati na raspolaganju sve igrače, a uoči puta stručni štab i lekari su doneli odluku da Čima Moneke, koji se oporavlja od povrede, ostane u Beogradu. Ognjen Dobrić se još oporavlja od povrede kuka pretrpljene u padu tokom utakmice protiv Barselone.

Košarkaš Zvezde Donatas Motejunas rekao je da je Hapoel jedan od najkompletnijih timova u Evroligi, što pokazuju način igre i rezultati.

„Imaju iskustvo, znaju kako da igraju. Biće 40 minuta borbe. Moramo biti konstantni 40 minuta, ne 30. Pokušaćemo da ih napadnemo, imaju kvalitetan tim, a nadamo se da neće biti efikasni u napadu kao inače“, naveo je on.

„Što se atmosfere tiče, ne očekujemo ništa posebno. Mi igramo u neverovatnoj atmosferi kod kuće, tako da mene to ne dotiče previše. Razumem, oni čekaju ovo. Biće mnogo ljudi, pružaće podršku, biće bučni, ali ništa novo za nas“, dodao je litvanski centar.

Ekipa Crvene zvezde se odmah posle utakmice vraća za Beograd i počinje pripreme za drugi meč duplog kola sa Virtusom, koji se igra u petak u Beogradskoj areni.

Zvezda je sedma na tabeli Evrolige sa devet pobeda i šest poraza, a Hapoel je prvi sa 11 pobeda i četiri poraza.

