Obradović: Valensija je dominirala, nedostajalo nam je strpljenje

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je da je Valensija u večerašnjoj utakmici dominirala i dobro odgovarala na svaku zamisao crveno-belih, a da je njegova ekipa u pojedinim trenucima trebalo da bude strpljivija u napadu.

„Čestitam Valensiji, zaslužili su da pobede. Dominirali su od početka, počeli smo agresivno drugi deo, ali nije bilo dovoljno. Valensija je odigrala neverovatnu utakmicu, dominirali su“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradu.

Košarkaši Zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Valensije 89:106, u 20. kolu Evrolige.

„U pripremi utakmice imali smo plan u odnosu na njihovu igru, čak smo pokušavali da ih usporimo sa raznim preuzimanjima, što je bio deo naše odbrane u Valensiji gde smo primili za poluvreme 27 poena na istu vrstu odbrane. Odželej je sa te pozicije bolji nego Motiejunas i Izundu“, rekao je trener.

„Promenili smo odbranu u drugom poluvremenu i to je donekle donelo rezultat. Valensija se adaptirala na svaku zamisao i stvar koju smo uradili i možda u nekim stvarima na početku utakmice kažnjavala naše haotične napade. Morali smo sa nekim planom da napadamo“, dodao je Obradović.

Zvezda se u dva navrata vraćala iz dvocifrenog zaostatka na samo četiri poena, ali je Valensija svaki put ubrzo vraćala osetnu prednost, a Obradović je upitan da to prokomentariše.

„Strpljenje je falilo. Nepotrebne izgubljene lopte su nas koštale na kraju, iz njih su oni imali lake poene. Trebalo je da delimo loptu malo više, desilo se i na drugoj utakmici, to nije prvi put doživljeno. Treba da radmo na tome, moramo da rotiramo više, da ne zadržavamo loptu na jednom mestu. Možda je malo više strpljenja trebalo u napadu da bismo kontrolisali veliki ritam. Igrali smo njihov ritam, nije trebalo tako da igramo“, naveo je Obradović.

Upitan je za lošu partiju Devontea Grejema.

„Ne znam šta bi moglo da ga sprečava, dobio je šansu, nije je iskoristio na očekivan način. I on ima svoje razloge, treba ga podržati, duga je sezona, početak je drugog dela i moraš da ga imaš. On je doveden kao možda jedno od najvećih imena, uz nesreću povrede još nije našao pravi ritam ni stekao veliko poverenje. Na tome se radi, videćemo kako ćemo da ga koristimo“, naveo je Obradović.

Zvezda ima 11 pobeda i devet poraza, a u sledećem kolu će u petak igrati u Kaunasu protiv Žalgirisa.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com