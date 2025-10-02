Obradović: Veoma sam ponosan na igru svog tima

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je da je veoma ponosan na igru svoje ekipe u večerašnjoj utakmici Evrolige protiv Olimpije iz Milana i dodao da je njegov tim do pobede u tom duelu došao kroz dobru energiju i igru u odbrani.

„Veoma sam ponosan na igru svog tima, posle povratka sa teškog putovanja. Našli su energiju i način da igraju dobru košarku i pobede“, naveo je Obradović na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio Olimpiju iz Milana 80:78, u utakmici drugog kola Evrolige.

„Igrači su pokazali ogromnu želju i volju da pobede. Večeras smo Olimpiji dozvolili samo četiri skoka u napadu, u segmentu u kom su jaki, to je bilo veoma važno. Naterali smo ih i na dosta izgubljenih lopti. Izuzetno sam zadovoljan agresivnošću na loptu, to je protiv Dubaija izgledalo katastrofa. Veoma sam zadovoljan našom agresivnošću u odbrani, ovo je primer kako treba da igramo odbranu. Milano je večeras mnogo šuteva pogađao preko ruke. Odbrana je bila mnogo bolja nego u Dubaiju“, rekao je Obradović.

Trener Partizana naveo je i da postoje određene stvari u napadu koja njegova ekipa može da radi bolje i dodao da se košarka svodi na „korišćenje mismeč situacija“.

„U napadu postoje stvari koje mogu da izgledaju bolje, kao protok lopte. Kad su napravili promenu u odbrani mi smo to prepoznali i uspeli da spustimo loptu unutra ili napadnemo spolja. Košarka se svodi na korišćenje mismeč situacija“, dodao je Obradović.

Navijači Partizana su u toku večerašnje utakmice burno reagovali na pojedine odluke sudija, a Obradović je rekao da ne želi da komentariše suđenje i pozvao pristalice crno-belih da ne ubacuju predmete na teren.

Obradović je izjavio i da je veoma zadovoljan načinom na koji njegova ekipa trenutno izgleda i dodao da je do poraza u utakmici prvog kola Evrolige od Dubaija došlo zbog manjka dobrih odluka.

Crno-beli će u narednom kolu u Beogradu dočekati Efes, dok će Olimpija u Milanu biti domaćin protiv Monaka.

(Beta)

