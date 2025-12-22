Obradović: Verujem u karakter svojih igrača, ekipa ima veliki potencijal

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da veruje u karakter svojih igrača i da njegova ekipa ima veliki potencijal i dodao da se pojedini igrači dobro oporavljaju od povreda i da se bliže povratku.

„Ja verujem u karakter svojih igrača, čak i ako su energetski ispod donje crte. Imamo određenu povezanost koja mora da bude i veća. Menjati to iz meča u meč je zahtevno i teško, ponekad i sam meč daje razloge da skratiš rotaciju. Ne samo zato što je neko bolji, već zbog manjih grešaka koje će neko da napravi. Ova ekipa ima veliki potencijal“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Zvezde igraju u utorak od 20.45 na gostujućem terenu protiv Pariza, utakmicu 18. kola Evrolige.

„Sama igra pokazuje koliko ko treba da igra. Mnogo toga se obavii u pripremi meča, svaka utakmica je nepredvidiva i moraš da budeš prilagodljiv. Da li je trebalo neko više ili manje da igra, ljudi će samo da ocenjuju kroz pobede i poraze, jedino je to neko merilo. Ja sam uvek fokusiran na ono što sam spremio i što smo rekli da ćemo da radimo“, naveo je Obradović.

Govoreći o protivniku, on je rekao da dobro poznaje ekipu Pariza, iz vremena kada je radio kao trener u Francuskoj.

„Jasno je kakav stil igre gaje i šta moramo da radimo. Ako neko zakasni, ili padne, uvek će te kazniti nekom trojkom ili skokom u napadu. Mi smo u rotaciji koja je kraća, iako postoji neki prostor za odmor, i dalje je očigledno da je tim u fizičkom stanju u problemu. Iako znamo kakvi mečevi idu, januar nam je težak, moramo da se bavimo i oporavkom i pripremom za rivala. Pogotovo za one koji igraju fizički zahtevno“, naveo je.

„Dobro je da nam se vraća Dobrić gde ćemo imati više igrača na raspolaganju. Ako izgubiš dva igrača, ulaziš u kratke rotacije da bi bilo koga pobedio, što na duže staze može da ima probleme. Rivero je počeo sa aktivnostima, kad Bolomboj dođe videćemo u kakvom je stanju i kad će da uđe u timski trening. Da vidimo reakciju na sve što je imao. Bolomboj dolazi sledeće nedelje, Rivero individualno radi, Dobrić je počeo da trči, očekujem ga za par dana“, dodao je Obradović.

Posle 17 kola Zvezda je osma na tabeli sa 10 pobeda i sedam poraza, a Pariz je 18. sa pet pobeda i 12 poraza.

