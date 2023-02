Obradović: Žao mi je igrača, ali potrebna je želja svih 40 minuta

NIŠ – Žao mi je igrača, ali nedostajala je želja tokom svih 40 minuta. U napadu nismo bili dovoljno agresivni”, izjavio je trener Partizana Željko Obradović posle poraza od Crvene zvezde u polufinalu Kupa Radivoja Koraća (83:75).

“Želim da čestitam Crvenoj zvezdi na pobedi u polufinalu Kupa. U prvom poluvremenu smo igrali izvanredno, a onda smo u završnici tog dela dozvolili njima da postignu osam poena i vratili smo ih u igru. A onda otvorimo drugo poluvreme sa poenima i faulom, ali igra se 40 minuta. Nismo dobro igrali u odbrani, dozvoljavali smo im da ostaju sami i da postižu trojke”, rekao je Obradović na konferenciji za medije.

Crveno-beli su do pobede stigli posle velikog preokreta, nakon što su u prvom poluvremenu u jednom trenutku imali i zaostatak od 18 poena.

“Na našu igru je uticalo i to što su Eksum i Ledej imali četiri faula, a u jednom momentu se i Lesor požalio na povredu. Sigurno da je to bio problem. U tim segmentima igre smo igrali izuzetno loše”, rekao je Obradović i dodao da je važan faktor na ovom meču bio broj osvojenih, odnosno izgubljenih lopti.

„Nismo previše bili zainteresovani u odbrani. Ovo mora da se zaboravi kako bismo se fokusirali na ostala takmicenja, pre svega na meč sa Fenerbahčeom u Evroligi. Rekao sam, želja i borbenost su važni, a ako vam ona doza iz prvog poluvremena nedostaje u drugom, onda je to veliki problem.”

Nakon dva evroligaška derbija bez problema, na ovom je ponovo viđen prekid.

“Uvek ću biti protiv toga da se nekome loše skandira i da se bilo šta ubacuje na parket. Da li je bilo problema na derbijima u Evroligi? Pitanje je, zašto uvek problema ima kod nas. Novinari bi trebalo da pišu o tome ko podgreva atmosferu”, zaključio je Obradović.

Crvena zvezda će za prvi trofej u sezoni igrati protiv ekipe Mege u nedelju od 21 sat.

(Tanjug)

