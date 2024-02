Obradović: Zašto su neiskusne sudije sudile finale sa Zvezdom

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je da sudije koje su delile pravdu na večerašnjem finalu Kupa Radivoja Koraća protiv Crvene zvezde nisu bile dorasle zadatku, ali je i dodao da je svestan svoje odgovornosti i da će „porazmisliti šta dalje“.

„Pristojnost nalaže da se prvo čestita Crvenoj zvezdi i ja im zaista čestitam na pobedi u ovom finalu. Utakmica je bila dobra, imali smo svoje šanse, ali smo u završnici bili brzopleti sa nekim odlukama i nismo kontrolisali emocije u pojedinim trenucima. Tu su razlozi našeg poraza“, rekao je Obradović na konferenciji za novinare.

„Kad se takve stvari dešavaju, kao i uvek, tu je najveća odgovornost na treneru. Žao mi zbog svih ljudi koji su došli i koji vole Partizan“, dodao je Obradović.

Košarkaši Partizana izgubili su večeras u Nišu od Crvene zvezde sa 79:85 u finalu Kupa Radivoja Koraća.

„Kad smo dolazili znali smo šta nas čeka, manje-više. Kad to kažem mislim na to da ova tri momka koja su sudila utakmicu apsolutno nisu dorasla tome. Zbog čega neiskusne sudije sude finale između Zvezde i Partizana, to je pitanje za druge ljude. Neću da se upuštam u to, ali mislim da nisu bili na nivou koji je potreban za jednu finalnu utakmicu“, rekao je Obradović.

Obradović je istakao da je, od trenutka kada je došao u Partizan, počela priča o Partizanu kao „državnom projektu“ i istakao da „veća laž od te nije izgovorena“.

„Mora biti da je sve obrnuto i vreme je da se to kaže. Apelujem na ljude iz svog kluba da izađu sa podacima i da se vidi tačno crno na belo kako smo to mi državni projekat i kako sam ja kao trener državni projekat. To je najveća laž koja je ikad izgovorena“, rekao je Obradović.

„Sa druge strane, ja sam kao trener osvojio mnogo trofeja. Najponosniji sam na trofej koji smo osvojili prošle godine u ABA ligi jer znam gde radim i kako je teško to uraditi. To mi je najdraži trofej ubedljivo i najveći moj tenerski uspeh. Svi znamo o čemu pričam“, istakao je on.

On je naveo da je obećao kada je došao u Partizan da želi da napravi tim koji će stalno da igra Evroligu i da je to bilo jedino obećanje koje je dao.

„Naravno da radiš i treniraš da bi osvajao trofeje. Treći put zaredom ovde nismo uspeli da osvojimo trofej apsolutno svesni činjenice gde dolazimo i kako će sve to da izgleda… Još jednom kažem, neka se zapitaju ljudi koji vode ovu organizaciju kako je moguće da trojica sudija koja apsolutno nemaju nikakvo iskustvo sude ovakvo finale“, rekao je Obradović.

On je istakao da je preuzeo odgovornost i da je to rekao i igračima.

„Mislim da su neki moji limiti prošli u smislu da ja ne mogu da utičem od njih. Mislim da ću ozbiljno da razmislim o tome šta ćemo i kako ćemo dalje“, rekao je Obradović.

„Apsolutno sam svestan svoje odgovornosti i ponavljam još jednom – kad ekipa reaguje u najvažnijim trenucima utakmice kako reaguje, bez ikakve zamerke za njihovu borbenost i želju, pričam o odlukama i kontroli emocija, onda odgovornost ide na čoveka koji to treba da ih nauči i da proba da obezbedi da oni na terenu budu mirni. Ja to očigledno ne uspevam i to se pokazalo u poslednje vreme na priličnom broju utakmica“, dodao je on.

(Beta)

