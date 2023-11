Obradović želi bolju odbranu košarkaša Partizana

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović rekao je danas da njegova ekipa mora da popravi najslabiji deo igre – odbranu, ako želi da bude u prilici da pobedi Efes u Evroligi.

„Veoma važna utakmica protiv veoma dobrog tima koji ima probleme kakve mi imamo. Faliće im neki igrači, a to ćemo znati na dan utakmice. To je ekipa koja ima mnogo kvaliteta napadački i odbrambeno, projetkovana je za najveće ciljeve. Poznajem trenera, bio je moj pomoćnik sedam godina u Feneru. Mi treba da počnemo od onoga što je najslabiji deo u našoj igri, a to je odbrana. Moramo da igramo mnogo bolju odbranu ako želimo da igramo utakmicu u kojoj bismo eventualno imali neku šansu“, rekao je Obradović.

Košarkaši Partizana igraju u petak od 18.30 u Istanbulu protiv Efesa, utakmicu 10. kola Evrolige.

Utakmicu će zbog povreda propustiti kapiten Kevin Panter, Uroš Trifunović i Aleksa Avramović.

Obradović je rekao da će više informacija imati u toku dana u vezi Avramovića, a da je Panter još daleko od povratka na teren.

Upitan je o situaciji u ekipi posle nedavnih poraza u ABA ligi.

„Situacija je uvek ista, nema vremena ni da se previše pati ni raduje, to ponavljam. Radimo kako smo navikli, u svaku utakmicu i svakom timu prilazimo ozbiljno i želimo da se pripremimo najbolje. Treba da gledaš sebe i izvučeš pouke iz onoga što si radio u prethodnoj utakmici i onoga što nije bilo dobro na terenu“, rekao je trener crno-belih.

„To radimo i nećemo odustajati, važno je da veruješ sebi i da ako si utakmice izgubio na isti način, jednu loptu, jedan posed, onda ti je jasno da svaki skok, izgubljena lopta, zagrađivanje, dobra i loša odluka dovode do toga da si uspešan i neuspešan. Jedna lopta odlučuje maltene o svemu“, dodao je Obradović.

Košarkaš Partizana Danilo Anđušić rekao je da očekuje jaku utakmicu protiv jakog protivnika, ali da ekipa ide na pobedu u Istanbulu.

„Imaju sjajne igrače, do sada to nisu pokazali u punom sjaju, ali radi se o vrhunskim igračima. Neće biti nimalo jednostavno pobediti tamo, cilj je pobeda u gostima. Znamo gde grešimo, kako želimo da igramo i nadam se da ćemo uspeti to da primenimo“, naveo je on.

Crno-beli već imaju tri poraza u ABA ligi, a Anđušić je rekao da ekipa to nije očekivala ni želela.

„Sezona je duga, ima mnogo utakmica, neke nismo smeli da izgubimo. Svi imaju dobre ekipe i igrače, a ukoliko nismo taj dan na maksimumu svako može da nas ugrozi. U porazu u Ljubljani smo dozvolili mnogo primljenih poena, to ne smemo da dozvolimo, da budemo tim koji primi 90 poena. U napadu imamo kvalitet, ali treba da napravimo korak dalje i uradimo to i u odbrani i kada se to desi verujem da ćemo igrati sjajnu košarku“, dodao je on.

Anđušić je rekao i da ekipi nije lako zbog brojnih povreda u poslednje vreme i da jedva čeka da se svi ustale i ceo tim bude na raspolaganju.

„To je i stvar koncentracije, potrebno je i vreme da klikne. Ne bih se vraćao na prethodnu sezonu, u kojoj smo bili u sličnoj situaciji, ali čim smo uspostavili to što želimo, sve je krenulo bolje. Treba više vremena, ali u narednim utakmicama će biti bolje“, naveo je Anđušić.

Njegov saigrač Mateuš Ponjitka rekao je da ekipa ide da se bori i da pobedi Efes.

„Očekujem tešku utakmicu kao i svaku u obe lige. Ovo je najvši nivo evropske košarke i moramo da budemo spremni da se borimo, da budemo složni i odigramo fizičku utakmicu protiv njih. Oni imaju svoje probleme, mi imamo naše, ali idemo tamo da pobedimo i da se borimo“, naveo je poljski košarkaš.

Posle devet kola u Evroligi obe ekipe imaju po četiri pobede i pet poraza.

(Beta)

