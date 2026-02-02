Obradović želi dobru igru Zvezde u odbrani u utakmici protiv Hapoela

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović rekao je danas da njegova ekipa u predstojećoj utakmici protiv Hapoela mora da igra bolje odbranu, a da je njen pravi kvalitet igra u napadu.

„Normalno, Hapoel ima ambicije da osvoji Evroligu, jer su velika sredstva uložili, pa je pritisak veliki. Potrebno je da igramo bolju odbranu, iako mi nismo samo odbrambena ekipa. Napadački talenat koji posedujemo je veliki i to je naš pravi kvalitet“, rekao je Obradović, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Crvene zvezde igraju u utorak od 20 časova u Beogradskoj areni protiv Hapoela iz Tel Aviva, utakmicu 26. kola Evrolige.

„Oni imaju određene probleme, ali to ne sme da bude olakšavajuća okolnost, jer imaju mnogo kvaliteta. Mora da postoji veliko poštovanje. Bekovska linija je najbolja u Evroligi, uz Vasu Micića, Krisa Džonsa, Elajdžu Brajanta. To su igrači koji su svuda bili dominantni“, naveo je trener crveno-belih.

„Mi smo fokusirani na nas. Agresivno u oba pravca. U odnosu na ovaj ritam, uspevamo da odmorimo igrače i da malo rizikujemo, pa se desi poraz od Mege, ali uvek gledamo širu sliku. Ovo je najteži period u sezoni, ima mnogo velikih povreda. Mi smo u dobrom stanju što se tiče zdravstvenog biltena i to je najvažnije“, dodao je Obradović.

Zvezda je za vikend sporazumno raskinula ugovor sa Devonteom Grejemom.

„Prošlost je, nije to klupska ideja. On je odlučio da završi saradnju, nije zadovoljan bio, što je bilo logično. Ni klub nije imao razloga da mu ne izađe u susret. Prvo i osnovno, on je došao kao plejmejker, ja sam ga video kao dvojku i tačka. Nemamo više licencu da izađemo na tržište. Samo za eventualno KLS kada bude bilo“, rekao je Obradović, preneo je Mocartsport.

Uoči utakmice Zvezda je vezala četiri pobede, a Hapoel dva poraza.

Košarkaš Zvezde Donatas Motiejunas rekao je da ekipa želi da nastavi niz pobeda.

„Timska hemija je dobra, kao i što sam rekao kada sam došao, ne može da se ostane u istom ritmu sve vreme. Možda smo malo pali, ali sada smo vratili ritam, igramo agresivno, jako fizički i na tome smo gradili tim. Spremni smo za sutra. Sa velikom podrškom navijača, nadam se da ćemo igrati isto kao i na prošle četiri utakmice, pa ćemo imati velike šanse da pobedimo“, naveo je.

„Oni imaju mnogo igrača koji su mnogo dobri i vešti, nemaju Ilajdžu Brajanta sada, ali tu je Vasilije Micić, MVP, dvostruki šampion, CV govori sam za sebe. Imaju kvalitet da igraju na najvećem nivou. Svi timovi igraju gore-dole, samo je najvažnije kako se vrati koncentracija i povratak na pobedničke staze. Nadam se da ćemo mi nastaviti da pobeđujemo, da ih ostavimo u lošem nizu“, dodao je litvanski centar.

Zvezda je 10. na tabeli sa 15 pobeda i 10 poraza, a Hapoel je treći sa 16/8.

(Beta)

