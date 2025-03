Obradović: Želja i koncentracija moraju biti na znatno većem nivou

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je danas da je ključno da njegova ekipa na predstojećim utakmicama Evrolige protiv Albe i Bajerna pokaže znatno veći nivo želje i koncentracije u odnosu na meč prethodnog kola protiv Efesa.

„Nalazimo se u specifičnom trenutku nakon što smo u veoma važnom meču protiv Efesa odigrali izuzetno loše. Utakmicu protiv Mornara smo iskoristiili da odmorimo i oporavimo pojedine igrače, i spremimo ih za ključnu nedelju koja nam predstoji. Razgovarali smo sa ekipom, igrači moraju da povećaju koncentraciju, primali smo mnogo šuteva sa distance u situacijama kada nismo bili u bonusu. Volja i želja takođe moraju biti na znatno većem nivou“, naveo je Obradović, a preneo sajt kluba.

Partizan će prvu utakmicu „duplog kola“ Evrolige odigrati u utorak, kad će u Beogradu u 20.45 dočekati Albu, da bi potom u četvrtak u 20.30 igrao na gostujućem terenu u Minhenu protiv Bajerna.

Crno-beli su u nizu od tri uzastopna poraza u Evroligi. Prvo su izgubili na gostujućim terenima od Olimpijakosa (70:82) i Barselone (80:87), da bi potom u Beogradu bili poraženi od Efesa (65:97).

Obradović je rekao da navijači Partizana ne zaslužuju da gledaju ovakve partije njegove ekipe i da je „bespoštedna borba“ najmanje što mogu da pruže svojim pristalicama.

Krilni igrač Partizana Sterling Braun, koji je prošle sezone nastupao za Albu, rekao je da očekuje da njegova ekipa odigra borbeno i zabeleži pobedu protiv čvrstog tima Albe.

„Očekujem da izađemo na teren, odigramo borbeno i ostvarimo pobedu. Biće dobra utakmica, Alba igra čvrsto u svakom momentu i za to smo se pripremali. Imam poverenje u sposobnosti našeg tima i verujem da ćemo promeniti stvari koje nisu bile dobre u prethodnom periodu. Jedan poraz ne treba da nas sputa, do kraja su još četiri utakmice i još uvek imamo šansu da uđemo u plej-of“, kazao je on.

Partizan se nalazi na 12. poziciji na tabeli sa skorom 15/15, dok Alba zauzima poslednje, 18. mesto sa pet pobeda i 25 poraza.

Crno-beli će do kraja regularnog dela sezone Evrolige igrati još protiv Žalgirisa u Kaunasu (3. april) i Real Madrida u Beogradu (10. april).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com