Ocokoljić: Bila je teška utakmica, ali smo pronašli način da pobedimo

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da je večerašnja utakmica protiv Crvene zvezde u Evroligi bila veoma zahtevna, ali da je njegova ekipa uspela da pogodi neke teške šuteve u poslednjoj četvrtini i pronađe način da pobedi u tom duelu.

„Srećan sam zbog pobede, zbog igrača i zbog navijača, bila je sjajna podrška, hvala im na tome. Bila je teška utakmica, na kraju smo našli način kako da pobedimo. Promenili smo odbranu, našao sam postavu koja je bila efektivna, koja je pogodila neke teške šuteve, što je i najvažnije u ovoj utakmici“, naveo je Ocokoljić na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu pobedio gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 79:76, u utakmici 15. kola Evrolige.

Crno-beli su u trećoj četvrtini imali i zaostatak od 16 poena razlike (44:60), ali je Ocokoljić rekao da je i uprkos tome sve vreme verovao u pobedu.

„Verovao sam da ćemo da pobedimo i kad smo bili u minusu i to smo nekoliko put uradili ove sezone. Ključ je bio to što smo našli dobru petorku koja je defanzivno obavila dobar posao. Promenili smo odbranu i napadački pronašli rešenja. Nismo bili najbolji u prvih 25 minuta utakmice, to je bio najveći problem za nas. Kad je bilo najvažnije smo imali i malo više energije nego oni“, naveo je Ocokoljić.

Ocokoljić je izjavio da se njegova ekipa na početku utakmice mučila napadački zbog čestih preuzimanja u odbrani Zvezde.

„Nismo očekivali da će oni od samog starta ući u odbranu preuzimanja, tu su nam smanjili šanse za otvorene šuteve. Nismo dobro rešavali situacije tad. Gurali smo loptu malo više unutra i neki šutevi nisu bili najbolji. Osnovni razlog je njihova odbrana i naša loša rešenja. Iako imamo neke automatizme na tu vrstu odbrane, danas smo bili stvarno loši“, kazao je Ocokoljić.

Trener Partizana rekao je da je njegova ekipa dobro igrala odbranu u tranziciji i dodao da se nada da će ova pobeda, nakon neizvesne završnice, dodatno podstaći njegove igrače da nastave sa dobrim partijama.

„Ovo je pobeda koja utiče na igrače na specifičan način i nadam se da će ovo biti dobar podsticaj za tim da nastavimo u ovom pravcu. Imamo šanse, imamo sa čim, i to je najvažnije“, naveo je Ocokoljić.

Ocokoljić je izjavio i da su za bolje partije u poslednje vreme zaslužni isključivo igrači.

„Igrači su jedini zaslužni za to. Dali su sve od sebe i ja sam im se zahvalio na tome. Malo smo više rotirali, ali igrači odlučuju o svemu. Obavili su fantastičan posao, zainatili su se i rešili utakmicu“, kazao je on.

Ocokoljić je naveo i da su pred ovu utakmicu zdravstvene probleme imali Isak Bonga, Dilan Osetkovski i Sterling Braun, i dodao da veruje da će u nastavku sezone pojedini igrači pružati bolje partije.

„Nadam se da će doprinos nekih igrača biti bolji. To je ključ. Sad se svodi priča na pet, šest igrača koji vuku, čak i previše, ali verujem da će i ostali dati doprinos. Verujem u Parkera, Osetkovskog, kao i u domaće igrače kao Lakića i Bošnjakovića“, kazao je privremeni trener Partizana.

Ocokoljić nije hteo da komentariše da li je nakon ovih pobeda zaslužio da ostane glavni trener crno-belih i u nastavku sezone.

On je večerašnju pobedio posvetio nedavno preminulom dugogodišnjem radniku kluba Zdravku Bućanu.

Crno-beli zauzimaju 14. mesto na tabeli Evrolige sa šest pobeda i devet poraza, dok je Crvena zvezda sedma sa skorom 9/6.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com