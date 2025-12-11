Ocokoljić: Čuo sam se sa Željkom Obradovićem

Trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas pred predstojeći „večiti derbi“ u Evroligi da očekuje izuzetno zahtevnu utakmicu i dodao da je „ulog veliki“.

„Ovo je jedna od najtežih utakmica koje me čekaju. Ulog je veliki, pritisak takođe. Imali smo nekoliko dana da se odmorimo i pripremimo“, rekao je Ocokoljić, a preneo MOcartsport.

Partizan će sutra dočekati Crvenu zvezdu u 15. kolu Evrolige.

Govoreći o Crvenoj zvezdi, naglasio je da dobro poznaje stil igre rivala.

„Zvezda ima kvalitetnu bekovsku liniju i igra veoma agresivno. Statistika penala najbolje govori koliko često napadaju iz spoljnjih pozicija, ali imaju i ozbiljnu igru pod košem preko Motijejunasa. Pokušali smo da pripremimo tim za sve varijante“, istakao je on, dodajući da od svojih igrača očekuje maksimalnu energiju i motivaciju.

Zvezda u derbi ulazi u boljoj formi i sa pozizivnim učinkom u Evroligi, dok je Partizan i dalje pod utiskom odlaska Željka Obradovića. Ocokoljić ipak očekuje da publika pruži punu podršku ekipi.

„Verujem da će atmosfera biti dobra. Navijači su videli da ekipa poslednjih utakmica igra korektnije, ali svesni smo da za derbi moramo još bolje“, poručio je trener Partizana.

Ocokoljić je otkrio da je nedavno razgovarao sa Željkom Obradovićem.

„Čuo sam se s njim nekoliko puta. Čestitao nam je posle pobede nad Bajernom i drago mi je zbog toga“, rekao je.

Istakao je i da u pripremi tima nije pravio velike promene u odnosu na raniji sistem rada.

„Zadržali smo principe koje smo imali, samo smo prilagođavali napad protivniku. Analiziram svoje greške i pokušavam da napredujem, jer je Evroliga nemilosrdna prema propustima“, dodao je Ocokoljić.

Posebno je izdvojio duel sa trenerom Crvene zvezde Sašom Obradovićem, s kojim je ranije sarađivao u Monaku.

„Znam koliko je detaljan u pripremi i koliko analizira svaki segment igre. To mi daje sliku šta mogu da očekujem, ali mi ne olakšava posao. Ne smatram da to predstavlja prednost“, zaključio je Ocokoljić.

(Beta)

