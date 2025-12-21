Ocokoljić: Možda i bolje što ne igramo u Novom Mestu, učinićemo sve kako bismo pobedili

Trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić rekao je danas da je teško igrati protiv Krke na gostovanju, pa je dobro da se taj meč umesto u Novom Mestu igra u Ljubljani, kao i da njegovi igrači moraju da budu maksimalno koncentrisani kako bi upisali pobedu.

„Krka je uvek nezgodan protivnik i u Novom Mestu je tradicionalno teško igrati, pa je možda i dobro što se ovaj put meč igra u Ljubljani. Reč je o ekipi koja, po kvalitetu igre koju prikazuje, zaslužuje bolju poziciju na tabeli. Imaju trenera koji izuzetno dobro vodi utakmice (Dejan Jakara) i često menja odbrane, što ih čini dodatno zahtevnim rivalom. Njihov način igre je veoma interesantan i lično mi se dopada. Mi, međutim, moramo da u utakmicu uđemo maksimalno skoncentrisani i da učinimo sve kako bismo obezbedili pobedu“, rekao je Ocokoljić, preneo je klupski sajt.

Košarkaši Partizana gostuju u ponedeljak ekipi Krke, u meču 11. kola Grupe A ABA lige.

Utakmica se igra u Maloj dvorani Tivoli u Ljubljani, pošto je rekonstrukcija dvorane „Leon Štukelj“ u Novom Mestu i dalje u toku nakon poplave.

Partizan na drugom mestu Grupe A ima sedam pobeda i jedan poraz, dok je Krka na poslednjem, devetom mestu, sa skorom 2/7.

Crno-beli u ovaj meč ulaze nakon dva poraza u Evroligi, uključujući i meč u Kaunasu, u kojem je Partizan poražen od Žalgirisa sa 68:109.

Košarkaš Partizan Arijan Lakić rekao je da očekuje neizvesnu utakmicu, sličnu onoj u Beogradu, kada je Partizan slavio sa 92:82.

„Posle teškog poraza u Kaunasu, vraćamo se ABA ligi. Krka je kvalitetna ekipa i igraju dobro. Protiv njih smo u Beogradu igrali egal utakmicu, tako da očekujem tešku utakmicu. Moramo da budemo fokusirani maksimalno i da se ne opuštamo ni jedne sekunde“, zaključio je Lakić.

Utakmica između Krke i Partizana igra se u ponedeljak u Ljubljani od 17.00.

(Beta)

