Ocokoljić: Odigrali smo veoma lošu utakmicu

Trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da je njegova ekipa veoma loše odigrala večerašnju utakmicu Evrolige protiv Virtusa i da je u tom duelu izgubila zbog velikog broja grešaka i loših rešenja.

„Mislim da smo odigrali veoma lošu utakmicu. Čestitam Virtusu i treneru Ivanoviću, oni su odigrali dobru utakmicu. Problem je bio sa našim timom, željom, rešenjima“, naveo je Ocokoljić na konferenciji za novinare u Beogradskoj areni.

Partizan je na svom terenu u Beogradu izgubio od Virtusa 68:86, u utakmici 16. kola Evrolige.

„Imali smo 20 izgubljenih lopti i primili smo mnogo poena nakon njih. Šutnuli smo samo pet slobodnih bacanja, nismo bili dovoljno agresivni u napadu. Naše taktičke zamisli nisu dobro sprovedene, mnogo grešaka u komunikaciji između igrača i to su glavni problemi. Izvinjavam se našim navijačima na načinu na koji smo odigrali ovu utakmicu. Mislim da je naš generalni pristup bio loš“, dodao je Ocokoljić.

Ocokoljić je rekao da je ključni trenutak utakmice bio pad u igri njegove ekipe na kraju druge četvrtine, pri vođstvu 37:31.

„Mnogo stvari je bilo loše. Od momenta kad smo vodili 37:31 kao da nas je neko ugasio. Počeli smo da promašujemo zicere, da gubimo lopte kao početnici, primali poene iz izgubljenih lopti odmah. Virtus je kvalitetan tim, njihovi igrači su to maksimalno kažnjavali“, kazao je trener Partizana.

Ovo je prvi poraz Partizana u utakmicama u kojima je ekipu crno-belih vodio Ocokoljić, nakon četiri uzastopne pobede u svim takmičenjima.

„Ja sam upozoravao igrače da mora maksimalno ozbiljno da se uđe u utakmicu i da nam te četiri pobede neće pomoći večeras. Nismo pokazali reakciju kao na prethodnim utakmicama. Priželjkivao sam da sad ne krenemo sporije i slabije opet pa da jurimo rezultat. Ovakve stvari su nedopustive“, rekao je Ocokoljić.

Ocokoljić je naveo i da je neulazak u igru Džabarija Parkera na večerašnjoj utakmici bila isključivo njegova odluka.

On je dodao i da je Tajrik Džouns večeras obnovio povredu zadnje lože i da verovatno zbog toga neće igrati u predstojećem meču protiv Žalgirisa.

„Tajrik ima hroničnu povredu zadnje lože koja se ponavlja. Čim je ušao na teren opet se pojavila. Mislim da neće ići u Kaunas. Ušao je u utakmicu veoma motivisan, pa je promašio dva zicera iz lakih pozicija koje obično završava. Imao je problem odmah na startu. Glavni problem za njega je bila povreda“, izjavio je trener Partizana.

Partizan zauzima 17. mesto na tabeli Evrolige sa šest pobeda i 10 poraza.

