Ocokoljić: Porasla su očekivanja posle četiri uzastopne pobede

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić rekao je danas da su porasla očekivanja ekipe i javnosti posle četiri uzastopne pobede i da se nada da će igrači biti potpuno spremni za predstojeću utakmicu protiv Virtusa u Evroligi kako se ne bi ponovile situacije iz prethodnih mečeva u kojima su dovodili u pitanje ishod utakmica.

„Očekuje nas važna utakmica, posebno zbog trenutka u kom se nalazimo. Ekipa je vezala nekoliko pobeda i samim tim porasla su naša očekivanja, ali i očekivanja javnosti. Nadam se da ćemo sutra biti maksimalno spremni, pre svega da dobro uđemo u utakmicu, kako nam se ne bi ponovile prethodne situacije u kojima slabije krenemo, potom jurimo rezultat i dovodimo u pitanje čak i sam ishod meča“, rekao je Ocokoljić, preneo je sajt kluba.

Košarkaši Partizana igraju u sredu od 20.30 u Beogradskoj areni protiv Virtusa, utakmicu 16. kola Evrolige.

Ocokoljić predvodi ekipu od odlaska trenera Željka Obradovića, a crno-beli su za to vreme vezali četiri pobede, po dve u ABA ligi i Evroligi.

„Očekujem da momci sutra izađu maksimalno motivisani, mislim da oni to osećaju. Danas smo dobro trenirali, iako, nažalost, nismo imali dovoljno vremena za detaljnu pripremu utakmice. Ipak, uspeli smo da se pripremimo za neke jasne stvari koje krase Virtus i nadam se da će se to sutra pokazati na terenu“, naveo je Ocokoljić.

Košarkaš Partizana Isak Bonga rekao je da ekipa napreduje i da mora tako da nastavi.

„Moramo da nastavimo da igramo u ovom pravcu i da ne dozvolimo da nas nešto poremeti. Napredujemo kao tim iz utakmice u utakmicu i moramo da se potrudimo da ostanemo na tom putu“, naveo je Bonga.

Posle utakmice u Areni, Partizan putuje u Litvaniju gde će u petak igrati protiv Žalgirisa.

