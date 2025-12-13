Ocokoljić pred meč protiv FMP-a: Očekuje nas teška utakmica

Trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je da očekuje da će predstojeća utakmica ABA lige protiv FMP-a biti veoma zahtevna i dodao da je ključno da njegovi igrači budu maksimalno koncentrisani i disciplinovani.

„Očekuje nas teška utakmica, jer FMP ume često da nas iznenadi promenama igre. Moramo da budemo maksimalno koncentrisani, disciplinovani u oba pravca i da odgovorimo na svaki njihov pokušaj da promene ritam meča“, naveo je Ocokoljić, preneo je danas sajt kluba.

Partizan će u nedelju od 21 čas na gostujućem terenu u Železniku igrati protiv FMP-a, u utakmici 10. kola Grupe A prve faze regionalne ABA lige.

Crno-beli su treći na tabeli Grupe A sa šest pobeda i jednim porazom, dok je FMP četvrti sa skorom 4/4.

Košarkaš Partizana Sterling Braun rekao je da je za pobedu u predstojećem meču potrebna timska igra.

„Na svaku utakmicu izlazimo sa istim ciljem, da pobedimo. Tako radimo od početka sezone i to se neće menjati. Moramo da nastavimo u istom ritmu, da se međusobno bolje razumemo, učimo jedni od drugih i da igramo kao tim kako bismo to ostvarili i u ovoj utakmici“, kazao je Braun.

