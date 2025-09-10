Od 29 domaćih liga, Crvena zvezda ima najveće šanse da osvoji šampionsku titulu

Od 29 liga, fudbaleri Crvene zvezde imaju najveće šanse da osvoje šampionsku titulu ove sezone sa 76,2 odsto, saopštila je danas istraživačka grupa.

Istraživačka grupa Fudbalska opervatorija Međunarodni centar za sportske studije (CIES) razvila je statistički model za predviđanje koji će klubovi osvojiti šampionsku titulu u 29 liga.

Model kombinuje sportske, ekonomske i demografske varijable uzimajući u obzir nekoliko faktora, među kojima su i dodavanja u poslednjoj trećini terena i troškovi transfera.

Kako se navodi, najveću šansu u 29 liga ima Zvezda sa 76,2 odsto. Crveno-beli su osmostruki uzastopni šampioni Srbije.

Prema istraživanju drugi favorit u srpskoj Super ligi je Vojvodina sa devet odsto, Radnički 1923 ima 5,1 odsto šanse, TSC ima 3,2 odsto, a Partizan je peti favorit sa 2,3 odsto šanse.

Velike šanse za petu uzastopnu titulu, od 73 odsto, u Francuskoj date su Pari Sen Žermenu.

U Škotskoj fudbaleri Seltika imaju 63,3 odsto šanse da ponovo osvoje titulu, a njihov rival Rendžers ima 28,9 odsto, uprkos najlošijem startu u ligi još od 1983. godine.

Fudbaleri Real Madrida imaju 40,6 odsto, a Barseloni je dato 29,6 odsto da odbrani titulu.

U engleskoj Premijer ligi najveće šanse ima aktuelni šampion Liverpul sa 28,9 odsto, ispred Arsenala kome je dato 18,8 odsto, Čelsija sa 16,2 odsto i Mančester sitija sa 14,4.

Veliki favorit u Bundesligi je aktuelni šampion Bajern Minhen sa 61,4 odsto, ispred Borusije iz Dortmunda koja ima 8,8 odsto, navodi se u istraživanju.

U Seriji A, Inter ima 25,6 odsto, Juventus 18,2, a aktuelni šampion Napoli 17,4 odsto.

U Južnoj Africi Mamelodi Sandauns ima 70,6 odsto za titulu, u Mađarskoj najveći favorit je Ferencvaroš sa 64,6 odsto, u Sloveniji je Celje sa 63,4 odsto, a u Hrvatskoj Dinamo iz Zagreba ima najveće šanse – 63,2 odsto.

(Beta)

