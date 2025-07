Od ponedeljka prodaja ulaznica za revanš Partizana i Oleksandrije u kvalifikacijama za LK

Prodaja ulaznica za revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija između Partizana i ukrajinske Oleksandrije u Beogradu počeće u ponedeljak, saopštio je beogradski klub i apelovao na navijače na sportsko navijanje.

Od ponedeljka do srede ulaznice će se prodavati od 10 do 18 časova na stadionu u Humskoj, a na dan utakmice u četvrtak od 10 do početka utakmice, koja je zakazana za 21 čas.

Ulaznica za jug košta 500 dinara, a za istok 900, koliko treba izdvojiti i za kartu za bočni deo zapadne tribine. Ulaznica za centralni deo zapada košta 1.200 dinara.

Ulaz u ložu na istočnoj tribini košta 3.500 dinara, a u ložu na zapadu 6.000.

Sezonske ulaznice važe za utakmicu.

Iz Partizana su apelovali na navijače da dođu ranije na stadion kako bi se izbegle gužve na ulazima, ali i da navijaju sportski kako bi „deca Partizana imala podršku i u narednim mečevima“.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com