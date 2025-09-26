Od sledeće godine tri utakmice NFL u Rio de Žaneiru

Počevši od 2026. godine, Američka fudbalska liga (NFL) će u narednih pet godina organizovati tri utakmice regularnog dela sezone u Rio de Žaneiru na stadionu Marakana.

NFL je danas objavila višegodišnji dogovor sa Brazilom, u sklopu plana da svoje utakmice organizuje u gradovima širom sveta.

Utakmice NFL su u dva navrata igrane u Brazilu, prošle godine igrali su Grin Bej i Filadelfija, a u prvom kolu ove sezone u Sao Paolu, igrali su Kanzas siti i Los Anđeles Čardžers.

Klubovi Detorit, Majami, Nju Ingland i Filadelfija imaju međunarodna marketinška prava u Brazilu u sklopu NFL programa globalnih tržišta, koji promoviše prepoznatljivost brenda i bazu navijača izvan SAD.

Do sada je 56 utakmica odigrano u inostranstvu, a domaćini su bili Frankfurt, London, Meksiko siti, Minhen, Sao Paolo i Toronto. U sklopu ovogodišnjeg programa posle Sao Paola, igraće se utakmice u Dablinu, Londonu, Berlinu i Madridu.

U Australiji će se prvi put sledeće godine igrati NFL utakmica, na kriket stadionu u Melburnu.

(Beta)

