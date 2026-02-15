Od srede počinje prodaja ulaznica za derbi fudbalera Zvezde i Partizana

Prodaja ulaznica za 178. "večiti" derbi između fudbalera Crvene zvezde i Partizana, u 24. kolu Super lige Srbije, počinje u sredu 18. februara na blagajnama stadiona "Rajko Mitić".

Kako je danas saopštila Zvezda, ulaznice se mogu kupiti na blagajnama stadiona od srede svakoga dana od 10 do 18 časova.

U subotu ulaznice će se prodavati od 10 do 16 časova, a u nedelju, na dan utakmice, od 10 časova do početka meča, koji je zakazan za 17.00.

Ulaznica za severnu tribinu košta 600 dinara, za istočnu 1.000 dinara, dok za ulaz na zapadnu tribinu treba izdvojiti 1.200 dinara.

Mesto na tribini „Siniša Mihajlović“ košta 2.500 dinara.

Posle 23 utakmice u domaćem prvenstvu Zvezda je prva na tabeli sa 54 boda, jednim više od drugoplasiranog Partizana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com