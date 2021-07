Od uličnog prodavaca bez dokumenata do najboljeg NBA igrača i šampiona

Kada je 2019. kao 24-godišnjak primao nagradu za najkorisnijeg igrača NBA lige, Janis Adetokunbo je zamolio: „Molim vas, sad me više ne nazivajte MVP-jem dok to ne postanem i sledeće godine.“ Kada je godinu dana posle zaista obranio tu nagradu, poručio je: „Ne zovite me MVP-jem dok ne postanem šampion.“

"I try to focus in the moment, in the present, that's humility."

A thread recapping some of the funniest and most genuine soundbites from @Giannis_An34 this postseason. #ThatsGame

Game 6: Tuesday at 9pm/et on ABC pic.twitter.com/scttTUIoUk

— NBA (@NBA) July 20, 2021