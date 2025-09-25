Odbojkaši Bugarske posle preokreta pobedili SAD i plasirali se u polufinale Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Bugarske plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u četvrtfinalu, u Pasaju pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država 3:2 (21:25, 19:25, 25:17, 25:22, 15:13).

Najefikasniji kod reprezentacije Bugarske bio je Aleksandar Nikolov sa 29 poena. Asparuh Asparuhov je dodao 12 poena, dok je Ilija Petkov upisao 10 poena.

Kod selekcije Sjedinjenih Američkih Država najefikasniji je bio Itan Čemplin sa 17 poena. Džordan Evert je dodao 15 poena, dok je Merik Mekhenri upisao 12 poena.

Reprezentaciji Bugarske je ovo prvi plasman u polufinale Svetskog prvenstva od 2006. godine, a u njemu će ove godine igrati protiv selekcije Češke.

U drugoj polufinalnoj utakmici sastaće se selekcije Poljske i Italije.

(Beta)

