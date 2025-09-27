Odbojkaši Bugarske u finalu Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Bugarske plasirala se u finale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u polufinalu, u Pasaju pobedila selekciju Češke 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22).

Najefikasniji kod reprezentacije Bugarske bio je Aleksandar Nikolov sa 31 poenom. Aleks Grozdanov je dodao 12 poena, dok je Asparuh Asparuhov upisao 10 poena.

Kod selekcije Češke najefikasniji je bio Lukaš Vašina sa 17 poena. Jan Galabov je dodao 13 poena, dok je Patrik Indra upisao 10 poena.

Reprezentaciji Bugarske je ovo prvi plasman u finale Svetskog prvenstva od 1970. godine, a u njemu će ove godine igrati protiv pobednika duela između selekcija Poljske i Italije.

(Beta)

