Odbojkaši Češke u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Češke plasirala se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je u osmini finala pobedila Tunis 3:0 u setovima (25:19, 25:18, 25:23).

Selekciju Češke predvodili su Patrik Indra sa 14 poena i Jan Galabov i Lukaš Vašina sa po 13 poena.

U ekipi iz Tunisa najefikasniji sa po 10 poena bili su Usama Ben Romdane i Ali Bongui.

Češka će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela Srbije i Irana, koji počinje u 14 časova.

Češka je prvi put kao samostalna država u četvrtfinalu svetskih prvenstava.

Preostale četvrtfinalne parove čine Italija – Belgija, Poljska – Turska i SAD – Bugarska.

(Beta)

