Odbojkaši Italije pobedili Poljsku i plasirali se u finale Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se u finale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je danas u polufinalu, u Pasaju pobedila selekciju Poljske 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

Najefikasniji kod reprezentacije Italije bio je Juri Romano sa 15 poena, dok je Alesandro Mikijeleto dodao 12 poena.

Kod selekcije Poljske, koju sa klupe predvodi srpski stručnjak Nikola Grbić, najefikasniji je bio Vilfredo Leon sa 14 poena, dok je Kevin Sasak dodao devet poena.

Reprezentacija Italije, koja brani zlato na Svetskom prvenstvu, će u finalu igrati protiv selekcije Bugarske.

Selekcija Poljske će se u meču za treće mesto sastati sa reprezentacijom Češke.

(Beta)

