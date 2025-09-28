Odbojkaši Italije šampioni sveta

Muška odbojkaška reprezentacija Italije osvojila je danas titulu svetskog prvaka, pošto su u finalu Svetskog prvenstva na Filipinima pobedila Bugarsku 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

Italiju su do pobede predvodili Juri Romano sa 22 i Matija Botolo sa 18 poena.

Kod Bugarske bolji od ostalih bio je Aleksandar Nikolov sa 23 poena.

Italija je danas osvojila petu titulu svetskog šampiona u svojoj istoriji.

U borbi za treće mesto, ranije danas, Poljska je pobedila Češku 3:1.

(Beta)

