Odbojkaši Italije u polufinalu Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva na Filipinima, pošto je u četvrtfinalu pobedila Belgiju 3:0 u setovima (25:13, 25:18, 25:18).

Italiju su do pobede predvodili Robrto Ruso sa 12 poena, Alesandro Mikeleto sa 11 i Matija Botolo sa 10 poena.

U ekipi Belgije Fere Rehers postigao je 13, a Sem Dero 11 poena.

Branilac titule Italija će u polufinalu igrati protiv boljeg iz današnjeg duela Poljske i Turske.

U četvrtak se igraju preostala dva četvrtfinala: SAD – Bugarska i Češka – Iran.

(Beta)

