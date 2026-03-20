Odbojkaši Partizana pobedili Crvenu zvezdu u Superligi Srbije

Odbojkaši Partizana pobedili su večeras na gostujućem terenu u Beogradu gradskog rivala, ekipu Crvene zvezde 3:0 (28:26, 25:23, 25:18), u utakmici 20. kola Superlige Srbije, i prekinuli niz crveno-belih od osam uzastopnih trijumfa u državnom prvenstvu.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Stefan Ranković sa 15 poena. Branko Kopitić je dodao 11 poena, dok je Ignjat Dopuđ upisao devet poena.

U ekipi Crvene zvezde najefikasniji je bio Danilo Ilić sa 11 poena, dok su Milan Krstić i Đorđe Kovač dodali po devet poena.

Crvena zvezda je prva na tabeli sa 14 pobeda, šest poraza i 43 boda, dok je Partizan deveti sa skorom 8/12 i 26 bodova.

Crvena zvezda se za prvo mesto na tabeli i prednost domaćeg terena tokom celog plej-ofa bori sa subotičkim Spartakom, koji ima isti skor kao crveno-beli uz bod manje.

Partizan se za plasman u plej-of bori sa ekipama VGSK i Mladog Radnika. Crno-beli imaju utakmicu više od oba tima, kao i dva boda manje i dve pobede manje od ekipe VGSK, i tri boda manje i dve pobede manje od Mladog Radnika.

Kako bi se potencijalno plasirali u plej-of, potrebno je da crno-beli pobede u svoje preostale dve utakmice u regularnom delu prvenstva (protiv Radničkog iz Kragujevca i Jedinstva iz Stare Pazove), a da barem jedan od njihova dva pomenuta rivala za plasman u doigravanje (VGSK i Mladi Radnik) izgubi u sva tri svoja preostala meča.

Crvena zvezda će u narednom, pretposlednjem kolu igrati na gostujućem terenu u Subotici protiv Spartaka, dok će Partizan u Beogradu dočekati Radnički iz Kragujevca.

