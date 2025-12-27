Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca u finalu Kupa Srbije

Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca plasirali su se večeras u finale Kupa Srbije, pošto su u revanš utakmici polufinala pobedili Vojvodinu u Novom Sadu 3:0 u setovima (25:22, 25:19, 25:19).

Radnički je predvodio Mladen Bojović sa 22 poena. Davide Kovač dodao je 11, a Vladimir Gajović devet poena.

U ekipi Vojvodine najefikasniji je bio Luka Stanković sa 20 poena. Nikola Brborić postigao je devet, a Marko Radosavljević šest poena.

Radnički je u prvoj utakmici 18. decembra u Kragujevcu pobedio Spartak 3:2 (27:25, 25:20, 26:28, 22:25, 15:18).

Radnički će u finalu igrati protiv Spartaka, koji je u polufinalu eliminisao Crvenu zvezdu.

U prvoj utakmici Spartak je 2. decembra u Subotici pobedio 3:1 (25:19, 26:24, 19:25, 25:21).

Zvezda je u revanšu 17. decembra u Beogradu pobedila 3:0 (25:16, 25:20, 25:14), posle čega je odigran „zlatni set“, koji je Spartak dobio 15:9.

(Beta)

