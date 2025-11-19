Odbojkaši Radničkog poraženi od ACH Voleja u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za LŠ

Odbojkaši Radničkog poraženi su večeras na svom terenu u Kragujevcu od ACH Voleja 0:3 (13:25, 20:25, 23:25), u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Najbolji kod Radničkog bio je Ivan Ćirović sa 14 poena.

Goste iz Ljubljane do pobede je predvodio Luka Marovt sa 22 poena.

Revanš utakmica će se odigrati u dvorani Tivoli u Ljubljani u četvrtak, 27. novembra od 20 časova.

Pobednik dvomeča Radnički – ACH Volej igraće u A grupi Lige šampiona sa italijanskim Trentinom, turskom Zirat bankom iz Ankare i francuskim Turom.

Poražena ekipa će takmičenje nastaviti u Kupu CEV u šesanestini finala (10. decembar i 7. januar) protiv turskog Fenerbahčea iz Istanbula.

(Beta)

