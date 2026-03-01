Odbojkaši Spartaka osvojili Kup Srbije

Odbojkaši Spartaka osvojili su večeras titulu u Kupu Srbije, pošto su u finalu u Subotici savladali Radnički iz Kragujevca sa 3:1, po setovima 25:20, 21:25, 25:20, 25:22.

Meč u dvorani „Dudova šuma“ pratilo je 4.200 gledalaca, a finale 61. Kupa Srbije za odbojkaše trajalo je dva sata i četiri minuta.

U ekipi Spartaka najbolji učinak je imao Jakub Zjobrovski sa 25 poena, Sam Leo Flauerdej je upisao 12 poena, a Vidak Cvetković je zabeležio 10 poena.

U ekipi iz Kragujevca bolji od ostalih je bio Mladen Bojović sa 22 poena, dok je Davide Kovač zabeležio 14 poena.

Spartaku je ovo prvi trofej u Kupu Srbije, dok Radnički ostaje na dva trofeja, uključujući prošlosezonski trijumf.

Ranije danas u finalu za odbojkašice slavila je ekipa Uba, koja je sa 3:2 u setovima savladala obrenovački TENT.

