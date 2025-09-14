Odbojkaši Srbije izgubili od Češke na početku Svetskog prvenstva

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je danas u Manili od Češke 0:3 u setovima (22:25, 23:25, 20:25), u utakmici prvog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu na Filipinima.

U ekipi Srbije najefikasniji su bili Pavle Perić sa 14 poena i Dražen Luburić sa 12. Aleksandar Nedeljković dodao je devet poena, a Miran Kujundžić i Aleksandar Stefanović po pet poena.

Češku su predvodili Patrik Indra sa 14 poena i Lukaš Vašina sa 13 poena. Jan Galabov postigao je devet, a Adam Zajiček šest poena.

Odbojkaši Srbije će u drugom kolu igrati protiv Kine u utorak od 15 časova po srednjoevropskom vremenu, a u trećem kolu protiv Brazila u četvrtak od 4.00.

Plasman u osminu finala izboriće po dve reprezentacije iz svake grupe, a selekcije iz Grupe H igraće protiv dve najbolje reprezentacije iz Grupe A u kojoj igraju Filipini, Iran, Egipat i Tunis.

