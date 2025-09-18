Odbojkaši Srbije pobedili Brazil za plasman u osminu finala SP

Odbojkaši Srbije plasirali su se danas u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Manili savladali Brazil sa 3:0, po setovima 25:22, 25:20, 25:22, u meču poslednjeg, trećeg kola Grupe H.

Srbiji je ovo prva pobeda nad Brazilom posle šest godina, a najefikasniji je bio Dražen Luburić sa 19 poena.

Pavle Perić je zabeležio 16 poena, dok je Miran Kujundžić upisao 10 poena.

U selekciji Brazila jedini sa dvocifrenim učinkom bio je Alan Sousa sa 10 poena.

Srbija posle tri odigrana meča vodi na tabeli Grupe H sa šest bodova, Brazil ima isti učinak na drugom mestu, a kasnije danas se sastaju Češka i Kina (15.00).

Češka će plasman u osminu finala izboriti u slučaju maksimalne pobede nad Kinom, dok bi Brazil bio eliminisan.

Grupa H se u osmini finala ukršta sa Grupom A u kojoj po jednu pobedu i poraz imaju sve četiri selekcije – Tunis, Iran, Egipat i Filipini.

(Beta)

