Odbojkaši Srbije pobedili Kinu na Svetskom prvenstvu

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je danas selekciju Kine 3:0 u setovima (25:18, 25:19, 29:27), u utakmici drugog kola Grupe H na Svetskom prvenstvu na Filipinima.

Ekipu Srbije predvodio je Dražen Luburić sa 17 poena, a po 11 poena dodali su Pavle Perić i Aleksandar Nedeljković. Aleksandar Stefanović pobedi je doprineo sa osam poena, a Miran Kujundžić sa četiri.

U kineskoj reprezentaciji Bin Van bio je najefikasniji sa 16 poena. Čuan Đijang i Peng Šikun dodali su po devet poena.

Srbija ima pobedu i poraz i treća je na tabeli u u Grupi H, a Kina je pretrpela oba poraza i poslednja je četvrta.

Odbojkaši Srbije igraju u četvrtak od 4.00 protiv Brazila, koji je sa dve pobede prošao u osminu finala. Brazil je danas 3:0 pobedio Češku, koja pobedom i porazom zauzima drugo mesto na tabeli.

Plasman u osminu finala izboriće po dve reprezentacije iz svake grupe, a selekcije iz Grupe H igraće protiv dve najbolje reprezentacije iz Grupe A u kojoj igraju Filipini, Iran, Egipat i Tunis.

(Beta)

