Odbojkašice Brazila u polufinalu Svetskog prvenstva

Ženska odbojkaška reprezentacija Brazila plasirala se danas u polufinale Svetskog prvenstva, pošto je u četvrtfinalnom meču u Bankoku pobedila Francusku 3:0 (27:25, 33:31, 25:19).

Brazil je do pobede predvodila Julia Bergman sa 17 poena, a pratile su je Gabrijela Gimaraeš Gabi sa 13, Montibeljer Rosamaria sa 12 i Diana Duarte i Gambato Julia sa po 10 poena.

Kod Francuske su se izdvojile Elena Kazot sa 20 i Iman Ndiaje sa 15 poena.

u polufinalu, Brazil će igrati protiv Italije.

(Beta)

