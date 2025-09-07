Odbojkašice Italije osvojile zlato na SP na Tajlandu

Odbojkašice Italije osvojile su danas titulu prvaka sveta, pošto su u finalu u Bangkoku pobedile Tursku sa 3:2, po setovima 25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8.

Paola Egonu predvodila je Italiju do druge titule na svetskim prvenstvima, a ona je u finalu zabeležila 22 poena.

Mirjam Sila je upisala 19 poena u pobedničkoj selekciji, dok je Ekaterina Antropova zabeležila 14 poena.

U selekciji Turske bolja od ostalih je bila Melisa Vargas sa 33 poena, a Eda Erdem je upisala 19 poena.

Italiji je ovo drugo zlato na svetskim prvenstvima, nakon slavlja u Nemačkoj 2002. godine.

Ranije danas bronzanu medalju osvojila je selekcija Brazila, koja je bila bolja od Japana sa 3:2, po setovima 25:12, 25:17, 19:25, 27:29, 18:16.

Srbija, koja je bila dvostruki uzastopni svetski prvak, takmičenje je završila porazom u osmini finala od Holandije (2:3).

(Beta)

