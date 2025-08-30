Odbojkašice Italije u četvrtfinalu Svetskog prvenstva

Odbojkašice Italije plasirale su se danas u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto su u Bankoku pobedile selekciju Nemačke 3:0 (25:22, 25:18, 25:11).

Italiju je do pobede predvodila Paola Egonu sa 21 poenom, a pratile su je Stela Nervini sa 11, Dara Fahr sa 10 i Fatime Sila sa osam poena.

Kod Nemačke bolje od ostalih bile su Lisa Alsmajer sa 10 i Hana Ortman i Emilia Veske sa po sedam poena.

Italija će u četvrtfinalu igrati protiv boljeg iz duela Poljske i Belgije.

(Beta)

