Odbojkašice Italije u finalu Svetskog prvenstva

Ženska odbojkaška reprezentacija Italije plasirala se danas u finale Svetskog prvenstva na Tajlandu, pošto je u polufinalu u Bangkoku pobedila Brazil 3:2 u setovima (22:25, 25:22, 28:30, 25:22, 15:13).

Italiju su do pobede vodile Ekaterina Antropova sa 28 poena i Mirijam Silja sa 21 poenom. Paola Egonu pobedi je doprinela sa 11 poena, a Stela Nervini sa osam poena.

U ekipi Brazila najefikasnije su bile Gabrijela Braga Gimaraeš sa 29 poena i Rozamarija Montibeljer sa 20 poena. Dijana Duarte dodala je 15 poena.

Italija će u finalu u nedelju od 14.30 igrati protiv Turske.

Turska se ranije danas prvi put plasirala u finale, pošto je pobedila Japan 3:1 u setovima (16:25, 25:17, 25:18, 27:25).

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com