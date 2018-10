Italijanke srećnije u „klackalici“: Srbija – Italija 1:2

4. set – Dobar početak četvrtog seta (4:1). Izabranice Zorana Terzića još uvek nemaju rešenja za Lisiju Boseti, ali se dobro drže (5:2). Tijana Bošković je raspoložena i Srbija uvećava prednost (8:2).

3. set – Početak trećeg seta obeležila je rezultatska klackalica (3:3), igra živaca je potrajala (7:7), a na tehničkom tajm-autu rezultat je 7:8.

Kakva borba u trećem setu! Igra se potpuno rasplamsala, igra se poen za poen (18:18).

Srbija je vodila tokom završnice seta posle fantastične serije na servis Bianke Buše, ali… Neshvatljiv krah naših odbojkašica, iako su imale priliku da dođu do 22:19 posle servisa Stefane Veljković i poena koji su uzele Italijanke. Ostaje velika, velika žal. Treći set 23:25

2. set – Start drugog seta je obeležio loš prijem naših devojaka (2:3), a svi naši servisi idu na Lusiju Boseti koja sjajno dodaje saigračicama. Proradio je blok Stefane Veljković, ali i Tijana Bošković je sjajna i Srbija je ozbiljnije pripretila protivniku. I najzad, Srbija je uspela da se sastavi i naše devojka na prvom tehničkom tajm-autu vode

Izabranice Zorana Terzića nastavljaju da igraju dobro, Stefan Veljković blista (13:9). Velika borba se odvija u drugo setu, a naše devojke stižu na +5 (16:11).

Maja Ognjenović je ključna odbojkašica danas i preko nje ide sve, što je i logično. Bianka Buša je značajno popravila prijem, a zabeležila je uspiut i pet poena, ali se mora istaći fantastična igra Brankice Mihajlović. Tijana se polako budi, poentirala je par puta iz teških pozicija, ali i dalje kod nje ima prostora za napredak, još mnogo napretka. Drugi set 25:15 za Srbiju.

1. set – Dosta loša igra Srbije, sa puno grešaka i bez preteranog pokazivanja emocija. Prijem naših je bio loš, dok je kod Italijanki radio savršeno. Mnogo toga je potrebno da se popravi u igri Srbije da bi se došlo do preokreta. Tijana Bošković nije na svom nivou, Milena Rašić igra toplo-hladno, a Bianka Buša, za sada, potvrđuje reči kritičara.

Italijanske odbojkašice tokom prvog seta su bile dominantnije i lako osvajale poene. Još u ranoj fazi seta su razigrale srednje blokere, dok je Srbija imala dosta problema u napadu. Prvi set 21:25.

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije sastaje se danas sa selekcijom Italije od 12.40 casova u finalu Svetskog prvenstva u Jokohami.

